西班牙最高法院确认撤销对前加泰罗尼亚主席卡莱斯·普伊格德蒙特的全国逮捕令。这项决定为他返回西班牙打开了道路，距离他在加泰罗尼亚争取独立之际前往比利时已近十年，BBC News报道。

Vox的上诉被驳回

周一，法院驳回了极右翼政党Vox的上诉。该党对撤销普伊格德蒙特及其前部长柳易斯·普伊和托尼·科明的逮捕令提出质疑。由此，法院维持了撤销与2017年公投有关的逮捕令的决定，该公投由加泰罗尼亚政府在违背马德里立场的情况下组织。

2024年，西班牙社会党政府对数十名参与分离主义运动的加泰罗尼亚政治人士和活动人士实施了特赦。与此同时，最高法院决定不将特赦适用于普伊格德蒙特及其数名同僚，理由是他们被指控犯有与组织投票有关的可能金融犯罪。本月早些时候，宪法法院推翻了这一解释。

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近十年的海外停留

2017年公投后，马德里在加泰罗尼亚实行直接管治，普伊格德蒙特前往比利时，此后一直居住在那里。他至少曾短暂返回西班牙一次：2024年，他在巴塞罗那向支持者发表讲话，随后在可能被拘留之前离开该国。

普伊格德蒙特仍然活跃于政坛：2019年，他当选欧洲议会议员；2024年，他作为中右翼“共同为了加泰罗尼亚”（JxCat）党成员当选加泰罗尼亚议会议员，并担任该党领导人。目前尚不清楚他具体何时返回西班牙。托尼·科明计划本周前往马德里，办理与其欧洲议会议员身份相关的行政手续。

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