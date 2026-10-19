Верховный суд Испании подтвердил отмену национального ордера на арест бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона. Это решение открывает ему возможность вернуться в Испанию почти через десять лет после отъезда в Бельгию на фоне попытки Каталонии добиться независимости, сообщает BBC News.

Апелляцию Vox отклонили

В понедельник суд отклонил апелляцию ультраправой партии Vox, оспаривавшей отмену ордеров на арест Пучдемона, а также его бывших министров Луиса Пуча и Тони Комина. Таким образом суд поддержал решение об отмене ордера, связанного с референдумом 2017 года, который правительство Каталонии организовало вопреки позиции Мадрида.

В 2024 году социалистическое правительство Испании ввело амнистию для десятков каталонских политиков и активистов, причастных к сепаратистскому движению. В то же время Верховный суд решил не распространять ее на Пучдемона и нескольких его соратников из-за предъявленных им обвинений в возможных финансовых преступлениях, связанных с организацией голосования. Ранее в этом месяце Конституционный суд отменил такое толкование.

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Почти десятилетнее пребывание за границей

После референдума 2017 года Мадрид ввел в Каталонии прямое правление, а Пучдемон уехал в Бельгию, где с тех пор проживает. Он как минимум раз ненадолго возвращался в Испанию: в 2024 году выступил перед сторонниками в Барселоне, после чего покинул страну до того, как его могли задержать.

Пучдемон остается активным в политике: в 2019 году его избрали депутатом Европарламента, а в 2024-м — депутатом парламента Каталонии от правоцентристской партии «Вместе за Каталонию» (JxCat), которую он возглавляет. Когда именно он вернется в Испанию, пока неизвестно. Тони Комин планирует на этой неделе поехать в Мадрид для административных процедур, связанных с его статусом депутата Европарламента.

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