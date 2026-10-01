В Израиле в понедельник на шоссе №1 возле развязки Латрун задержали двух подозреваемых. По данным The Jerusalem Post, их подозревают в планировании террористического нападения на израильских граждан. Подозреваемых обнаружили без оружия.

Совместная операция YAMAM и Shin Bet

По информации издания, YAMAM является контртеррористическим подразделением полиции Израиля, а Shin Bet — Израильским агентством безопасности. Во время совместной операции силовики использовали разведывательные данные, предоставленные Shin Bet. Это позволило им установить местонахождение подозреваемых.

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Подозреваемых передали на допрос

На момент задержания у этих лиц не было при себе никакого оружия. После операции их передали службе Shin Bet для допроса.

Во время операции ни один представитель сил безопасности не пострадал. The Jerusalem Post отмечает, что это развивающееся сообщение.

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