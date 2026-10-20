В Ізраїлі затримали двох підозрюваних у підготовці нападу — Jerusalem Post

В Ізраїлі в понеділок на шосе №1 поблизу розв’язки Латрун затримали двох підозрюваних. За даними Jerusalem Post, їх підозрюють у плануванні терористичного нападу на ізраїльських громадян. Підозрюваних виявили без зброї.

Спільна операція YAMAM і Shin Bet

За інформацією видання, YAMAM є контртерористичним підрозділом поліції Ізраїлю, а Shin Bet — Ізраїльським агентством безпеки. Під час спільної операції силовики використали розвідувальні дані, надані Shin Bet. Це дало їм змогу встановити місце перебування підозрюваних.

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Підозрюваних передали на допит

На момент затримання ці особи не мали при собі жодної зброї. Після операції їх передали службі Shin Bet для допиту.

Під час операції жоден представник сил безпеки не постраждав. Jerusalem Post зазначає, що це повідомлення має статус такого, що розвивається.

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