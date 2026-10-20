W Izraelu w poniedziałek na autostradzie nr 1 w pobliżu węzła Latrun zatrzymano dwóch podejrzanych. Według The Jerusalem Post są oni podejrzani o planowanie ataku terrorystycznego na izraelskich obywateli. Podejrzanych znaleziono bez broni.

Wspólna operacja YAMAM i Shin Bet

Według informacji gazety YAMAM jest antyterrorystyczną jednostką policji Izraela, a Shin Bet — Izraelską Agencją Bezpieczeństwa. Podczas wspólnej operacji siły bezpieczeństwa wykorzystały dane wywiadowcze przekazane przez Shin Bet. Umożliwiło im to ustalenie miejsca pobytu podejrzanych.

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Podejrzanych przekazano na przesłuchanie

W chwili zatrzymania osoby te nie miały przy sobie żadnej broni. Po operacji przekazano je służbie Shin Bet na przesłuchanie.

Podczas operacji żaden funkcjonariusz sił bezpieczeństwa nie odniósł obrażeń. The Jerusalem Post zaznacza, że jest to rozwijająca się informacja.

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