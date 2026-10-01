Президент США Дональд Трамп призвал переименовать штат Нью-Мексико в Новую Америку. В публикации на платформе Truth Social он заявил, что название штата следует немедленно изменить, поскольку Нью-Мексико является частью Соединенных Штатов, а не Мексики, сообщает агентство Anadolu.

Аргументы президента

Трамп утверждает, что название Новая Америка добавит штату престижа и ценности. По его словам, смена названия могла бы способствовать росту стоимости жилья и доходов жителей, а также усилить их гордость во время приветствия американского флага.

Президент впервые выдвинул это предложение в сентябре. Тогда он также назвал Новую Америку более престижным названием для штата на юго-западе США.

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Для переименования требуется изменение конституции

Трамп не может единолично изменить название штата: для этого необходимо внести поправки в Конституцию Нью-Мексико. Губернатор штата от Демократической партии Мишель Лухан Гришэм отвергла эту идею, когда президент впервые озвучил ее в прошлом месяце.

Предыдущие предложения по названиям

Инициатива относительно Нью-Мексико стала очередной в ряду предложений Трампа о переименовании географических объектов. В январе 2025 года он подписал указ, которым федеральным органам власти США было предписано использовать название Американский залив вместо Мексиканского залива.

В августе Трамп также подписал указ, которым федеральным агентствам было предписано переименовать озеро Онтарио, граничащее с США и Канадой, в озеро Америка. На митинге 10 октября в Теннесси он также допустил возможность назвать Атлантический или Тихий океан океаном Трампа либо океаном Америк. Во время митинга в Джорджии в пятницу Трамп заявил, что в шутку спрашивал Google о переименовании одного из этих океанов в океан Трампа.

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