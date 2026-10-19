Sąd Najwyższy Hiszpanii potwierdził uchylenie krajowego nakazu aresztowania byłego prezydenta Katalonii Carlesa Puigdemonta. Decyzja otwiera mu możliwość powrotu do Hiszpanii niemal dziesięć lat po wyjeździe do Belgii w związku z katalońską próbą uzyskania niepodległości, informuje BBC News.

Apelacja Vox odrzucona

W poniedziałek sąd odrzucił apelację skrajnie prawicowej partii Vox, która kwestionowała uchylenie nakazów aresztowania Puigdemonta, a także jego byłych ministrów Lluísa Puiga i Toniego Comína. Tym samym sąd podtrzymał decyzję o uchyleniu nakazu związanego z referendum z 2017 roku, które rząd Katalonii zorganizował wbrew stanowisku Madrytu.

W 2024 roku socjalistyczny rząd Hiszpanii wprowadził amnestię dla dziesiątek katalońskich polityków i aktywistów zaangażowanych w ruch separatystyczny. Jednocześnie Sąd Najwyższy zdecydował, że nie obejmie ona Puigdemonta i kilku jego współpracowników z powodu postawionych im zarzutów dotyczących możliwych przestępstw finansowych związanych z organizacją głosowania. Na początku tego miesiąca Trybunał Konstytucyjny uchylił taką interpretację.

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Niemal dziesięcioletni pobyt za granicą

Po referendum w 2017 roku Madryt wprowadził w Katalonii bezpośrednie rządy, a Puigdemont wyjechał do Belgii, gdzie mieszka od tamtej pory. Co najmniej raz na krótko wrócił do Hiszpanii: w 2024 roku przemówił do zwolenników w Barcelonie, po czym opuścił kraj, zanim mógł zostać zatrzymany.

Puigdemont pozostaje aktywny w polityce: w 2019 roku został wybrany do Parlamentu Europejskiego, a w 2024 roku — do parlamentu Katalonii z ramienia centroprawicowej partii Razem dla Katalonii (JxCat), której przewodzi. Nie wiadomo obecnie, kiedy dokładnie wróci do Hiszpanii. Toni Comín planuje w tym tygodniu udać się do Madrytu w sprawie procedur administracyjnych związanych z jego statusem europosła.

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