W Syrii analiza 130 podręczników szkolnych na rok akademicki 2025–2026 wykazała istotną zmianę w treściach edukacyjnych: baasistowskie, panarabskie i świeckie modele rządzenia zostały w nich, według wniosków badaczy, zastąpione akcentem na sunnicko-muzułmańską tożsamość i islam polityczny. Wynika to z raportu Instytutu Monitorowania Pokoju i Tolerancji Kulturowej w Edukacji Szkolnej IMPACT-se, jak informuje Jerusalem Post.

Analiza podręczników

Autorzy raportu, Matan Perchik, Itam Shalev i Yonatan Negev, przeanalizowali tysiące stron podręczników dla klas 1–12. Porównywali nowe wydania z wersjami z lat 2017–2018 lub 2011–2012, stosując analizę treści i dyskursu zgodnie ze standardami UNESCO dotyczącymi pokoju i tolerancji.

Według wniosków badaczy syryjska tożsamość narodowa w materiałach jest podporządkowana szerszej wspólnocie muzułmańskiej, a akcent na arabski nacjonalizm zastępuje nacisk na cywilizację islamską. W szczególności Wielka Rewolta Arabska z lat 1916–1918, jak twierdzi raport, nie jest już przedstawiana jako ruch wyzwoleńczy przeciwko okupacji osmańskiej, lecz opisywana jako powstanie mające na celu oddzielenie się od państwa osmańskiego.

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Nauka, mniejszości i role płciowe

Raport mówi również o znaczącym redagowaniu lub usuwaniu tematów ewolucji, Wielkiego Wybuchu i rozwoju biologicznego. Jako przykład autorzy wskazali podręczniki przyrody dla szkół podstawowych, w których sformułowanie „dar natury” zastępuje się określeniem „dar Allaha”.

Zgodnie z badaniem materiały edukacyjne romantyzują walkę zbrojną, palestyński zbrojny opór, ostrzały rakietowe i samopoświęcenie. Przedstawiciele społeczności kurdyjskiej, turkmeńskiej i druzyjskiej są, według oceny IMPACT-se, niemal nieobecni, a wielowiekowa historia syryjskich Żydów została usunięta z materiałów edukacyjnych. Izrael w podręcznikach nazywany jest „syjonistycznym tworem” lub „wrogiem” i nie jest oznaczany na mapach regionalnych.

Autorzy odnotowali również usunięcie wzmianek o prawnych gwarancjach równości płci. Kobiety są w tekstach przedstawiane głównie w rolach rodzinnych, a ilustracje, według badania, zmieniano, dodając postaciom kobiecym hidżaby. Z podręczników usunięto również materiały związane z Hafezem al-Asadem, Baszarem al-Asadem i ich rodziną.

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