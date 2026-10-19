Prezydent Botswany potwierdził poparcie dla zasady jednych Chin — The Rio Times
W Pekinie w Chinach prezydent Botswany Duma Boko 13 października oświadczył przewodniczącemu ChRL Xi Jinpingowi, że jego kraj będzie przestrzegać zasady jednych Chin i sprzeciwia się niepodległości Tajwanu. Tego samego dnia Botswana i Chiny ogłosiły podniesienie stosunków dwustronnych do poziomu wszechstronnego strategicznego partnerstwa i współpracy.
Poinformował o tym The Rio Times, powołując się na Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin. Rozmowy odbyły się w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, a wieczorem dla prezydenta Botswany wydano bankiet powitalny.
Uzgodnienia dotyczące współpracy
Przywódcy podpisali wspólne oświadczenie o nowym poziomie partnerstwa, a także dokumenty dotyczące Globalnej Inicjatywy Bezpieczeństwa, współpracy w ramach inicjatywy „Jeden Pas, Jedna Droga”, odpowiedzialnego ekologicznie wydobycia surowców mineralnych, ochrony zdrowia i szkolenia kadr.
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Xi Jinping zaproponował zasady współpracy w sektorze wydobywczym, podkreślając, że afrykańskie zasoby powinny należeć do Afryki i nie powinny być wykorzystywane do geopolitycznej rywalizacji. Zaoferował też Botswanie współpracę w gospodarce cyfrowej, rolnictwie, hodowli zwierząt i edukacji oraz wspomniał o zerowych cłach dla państw afrykańskich utrzymujących stosunki dyplomatyczne z Pekinem.
Medycyna, edukacja i parlamenty
Według botswańskiego wydania Mmegi wspólne oświadczenie przewiduje skierowanie chińskich zespołów medycznych oraz dostawy materiałów medycznych do Botswany. Dotyczy ono również partnerstwa między szpitalami, państwowych stypendiów dla studentów z Botswany i więzi między uniwersytetami.
14 października Boko spotkał się z Zhao Lejim, przewodniczącym Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Strony zadeklarowały zamiar zacieśnienia współpracy między parlamentami obu krajów. Botswana uznaje rząd ChRL, a nie Tajwan, od 1975 roku. Pełnych tekstów dokumentów dotyczących bezpieczeństwa, inicjatywy „Jeden Pas, Jedna Droga” oraz odpowiedzialnego ekologicznie wydobycia nie opublikowano, dlatego ewentualny wojskowy komponent współpracy nie został ujawniony.