10月13日，在中国北京，博茨瓦纳总统杜马·博科向中国国家主席习近平表示，博茨瓦纳将恪守一个中国原则，并反对台湾独立。同日，博茨瓦纳和中国宣布将双边关系提升至全面战略伙伴关系与合作水平。

The Rio Times援引中国外交部的消息报道了此事。会谈在北京人民大会堂举行，晚间还为博茨瓦纳总统举行了欢迎宴会。

合作协议

两国领导人签署了关于新伙伴关系水平的联合声明，以及涉及全球安全倡议、“一带一路”倡议框架内合作、环境友好型矿产开采、医疗卫生和人才培训的文件。

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习近平提出了采矿业合作原则，并强调非洲资源应属于非洲，不应被用于地缘政治竞争。他还提议与博茨瓦纳在数字经济、农业、畜牧业和教育领域开展合作，并提及对与北京保持外交关系的非洲国家实行零关税。

医疗、教育与议会

据博茨瓦纳媒体Mmegi报道，联合声明规定向博茨瓦纳派遣中国医疗队并提供医疗物资。声明还涉及医院之间的伙伴关系、为博茨瓦纳学生提供的国家奖学金以及大学之间的联系。

10月14日，博科会见了全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际。双方表示有意加强两国议会之间的互动。自1975年以来，博茨瓦纳承认中华人民共和国政府，而非台湾。有关安全、“一带一路”和环境友好型矿产开采的文件全文尚未公布，因此合作中可能存在的军事组成部分并未披露。

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