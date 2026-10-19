Президент Ботсвани підтвердив підтримку принципу одного Китаю — The Rio Times

У Пекіні, Китай, президент Ботсвани Дума Боко 13 жовтня заявив голові КНР Сі Цзіньпіну, що його країна дотримуватиметься принципу одного Китаю та виступає проти незалежності Тайваню. Того ж дня Ботсвана й Китай оголосили про підвищення двосторонніх відносин до рівня всеосяжного стратегічного партнерства та співробітництва.

Про це повідомляє The Rio Times з посиланням на Міністерство закордонних справ Китаю. Переговори відбулися у Великому народному залі в Пекіні, а ввечері для президента Ботсвани провели вітальний банкет.

Домовленості про співпрацю

Лідери підписали спільну заяву про новий рівень партнерства, а також документи щодо Глобальної ініціативи безпеки, співпраці в межах ініціативи «Один пояс, один шлях», екологічного видобутку корисних копалин, охорони здоров’я та підготовки кадрів.

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Сі Цзіньпін запропонував принципи співпраці у видобувній галузі, наголосивши, що африканські ресурси мають належати Африці та не повинні використовуватися для геополітичного суперництва. Він також запропонував Ботсвані співпрацю в цифровій економіці, сільському господарстві, тваринництві та освіті, а також згадав про нульові тарифи для африканських держав, які підтримують дипломатичні відносини з Пекіном.

Медицина, освіта і парламенти

За даними ботсванського видання Mmegi, спільна заява передбачає направлення китайських медичних команд і постачання медичних матеріалів до Ботсвани. Вона також стосується партнерства між лікарнями, державних стипендій для студентів із Ботсвани та зв’язків між університетами.

14 жовтня Боко зустрівся з головою Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Чжао Леці. Сторони заявили про намір посилити взаємодію між парламентами двох країн. Ботсвана визнає уряд КНР, а не Тайвань, із 1975 року. Повні тексти документів про безпеку, «Один пояс, один шлях» та екологічний видобуток не оприлюднили, тому можливу військову складову співпраці не розкрито.

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