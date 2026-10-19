В Пекине, Китай, президент Ботсваны Дума Боко 13 октября заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что его страна будет придерживаться принципа одного Китая и выступает против независимости Тайваня. В тот же день Ботсвана и Китай объявили о повышении двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества.

Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая. Переговоры состоялись в Доме народных собраний в Пекине, а вечером для президента Ботсваны провели приветственный банкет.

Договоренности о сотрудничестве

Лидеры подписали совместное заявление о новом уровне партнерства, а также документы по Глобальной инициативе безопасности, сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь», экологически ответственному извлечению полезных ископаемых, здравоохранению и подготовке кадров.

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Си Цзиньпин предложил принципы сотрудничества в добывающей отрасли, подчеркнув, что африканские ресурсы должны принадлежать Африке и не должны использоваться для геополитического соперничества. Он также предложил Ботсване сотрудничество в цифровой экономике, сельском хозяйстве, животноводстве и образовании, а также упомянул нулевые тарифы для африканских государств, поддерживающих дипломатические отношения с Пекином.

Медицина, образование и парламенты

По данным ботсванского издания Mmegi, совместное заявление предусматривает направление китайских медицинских бригад и поставки медицинских материалов в Ботсвану. Оно также касается партнерства между больницами, государственных стипендий для студентов из Ботсваны и связей между университетами.

14 октября Боко встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Стороны заявили о намерении усилить взаимодействие между парламентами двух стран. Ботсвана признает правительство КНР, а не Тайвань, с 1975 года. Полные тексты документов по безопасности, инициативе «Один пояс, один путь» и экологически ответственному извлечению полезных ископаемых не опубликовали, поэтому возможная военная составляющая сотрудничества не раскрыта.

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