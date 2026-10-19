在叙利亚，对2025—2026学年130本学校教科书的分析发现，教育内容发生了显著变化：研究人员认为，其中的复兴党、泛阿拉伯主义和世俗治理模式已被对逊尼派穆斯林身份认同和政治伊斯兰的强调所取代。据学校教育和平与文化宽容监测研究所IMPACT-se的一份报告称，《耶路撒冷邮报》对此进行了报道。

教科书分析

报告作者马坦·佩尔奇克、伊塔姆·沙莱夫和约纳坦·内盖夫分析了供1至12年级使用的教科书数千页内容。他们将新版本与2017—2018年或2011—2012年的版本进行比较，并依据联合国教科文组织关于和平与宽容的标准，采用内容和话语分析方法。

研究人员认为，教材中的叙利亚民族身份认同被置于更广泛的穆斯林共同体之下，而对阿拉伯民族主义的强调被对伊斯兰文明的重视所取代。特别是，报告称，1916—1918年的阿拉伯大起义不再被描述为反抗奥斯曼占领的解放运动，而被描述为旨在脱离奥斯曼国家的起义。

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科学、少数群体与性别角色

报告还提到，对进化论、大爆炸和生物发展等主题进行了大幅修改或删除。作者举例称，在小学自然科学教科书中，“大自然的馈赠”这一表述被替换为“真主的馈赠”。

研究称，教材将武装斗争、巴勒斯坦武装抵抗、火箭弹袭击和自我牺牲浪漫化。IMPACT-se评估认为，库尔德、土库曼和德鲁兹社区的代表几乎没有被提及，而叙利亚犹太人绵延数百年的历史已从教材中删除。教科书将以色列称为“犹太复国主义实体”或“敌人”，并且未在地区地图上标注以色列。

作者还记录到，有关性别平等法律保障的内容被删除。文本中女性主要被描绘为承担家庭角色；研究数据显示，插图也被修改，为女性角色添加了头巾。教科书中还删除了与哈菲兹·阿萨德、巴沙尔·阿萨德及其家人有关的材料。

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