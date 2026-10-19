В Сирии анализ 130 школьных учебников за 2025–2026 учебный год выявил существенное изменение содержания образования: баасистские, панарабские и светские модели управления в них, согласно выводам исследователей, сменились акцентом на суннитско-мусульманской идентичности и политическом исламе. Об этом говорится в отчёте Института мониторинга мира и культурной толерантности в школьном образовании IMPACT-se, сообщает Jerusalem Post.

Анализ учебников

Авторы отчёта Матан Перчик, Итам Шалев и Йонатан Негев проанализировали тысячи страниц пособий для 1–12 классов. Они сравнивали новые издания с версиями 2017–2018 или 2011–2012 годов, применяя контент- и дискурс-анализ в соответствии со стандартами ЮНЕСКО в области мира и толерантности.

Согласно выводам исследователей, национальная сирийская идентичность в материалах подчиняется более широкому мусульманскому сообществу, а акцент на арабском национализме заменяется упором на исламскую цивилизацию. В частности, Великое арабское восстание 1916–1918 годов, как утверждается в отчёте, больше не представляют как освободительное движение против османской оккупации, а описывают как восстание с целью отделения от Османского государства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Наука, меньшинства и гендерные роли

В отчёте также говорится о существенном редактировании или удалении тем эволюции, Большого взрыва и биологического развития. В качестве примера авторы привели учебники естествознания для начальной школы, где формулировку «дар природы» заменяют на «дар Аллаха».

Согласно исследованию, учебные материалы романтизируют вооружённую борьбу, палестинское вооружённое сопротивление, ракетные обстрелы и самопожертвование. Представители курдской, туркменской и друзской общин, по оценке IMPACT-se, почти не упоминаются, а многовековая история сирийских евреев была удалена из учебных материалов. Израиль в учебниках называют «сионистским образованием» или «врагом» и не обозначают на региональных картах.

Авторы также зафиксировали удаление упоминаний о юридических гарантиях гендерного равенства. Женщины в текстах преимущественно представлены в семейных ролях, а иллюстрации, по данным исследования, изменяли, добавляя женским персонажам хиджабы. Из учебников также убрали материалы, связанные с Хафезом Асадом, Башаром Асадом и их семьёй.

Читай нас в