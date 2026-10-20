На юге Италии протесты водителей грузовиков из-за роста стоимости топлива нарушили доставку товаров в супермаркеты. В некоторых районах Кампании, Сицилии и Калабрии сообщалось о нехватке продукции, прежде всего свежих товаров, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

Блокировки портов и дорог

Участники протестов заблокировали доступ к коммерческому порту Неаполя. Блокировки дорог и демонстрации также прошли в Калабрии, Базиликате, Апулии и на Сицилии.

Из-за ограничений замедлилось распределение товаров, в том числе свежей продукции. Протесты также сказались на сборе и доставке сельскохозяйственной продукции, что вызвало обеспокоенность производителей возможными потерями.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция правительства

Министр транспорта Маттео Сальвини заявил, что уверен в возможности правительства разблокировать задержанные средства, выслушать требования водителей и начать диалог, чтобы снизить давление на дороги и автомагистрали.

Водители протестуют против роста цен на дизельное топливо и требуют повысить тарифы на перевозки. Министерство транспорта должно провести во вторник встречу с представителями национальных отраслевых ассоциаций.

Читай нас в