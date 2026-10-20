Na południu Włoch protesty kierowców ciężarówek przeciwko rosnącym kosztom paliwa zakłóciły dostawy towarów do supermarketów. W niektórych rejonach Kampanii, Sycylii i Kalabrii informowano o niedoborach produktów, przede wszystkim świeżych towarów, podaje Anadolu Agency, powołując się na włoską agencję ANSA.

Blokady portów i dróg

Uczestnicy protestów zablokowali dostęp do portu handlowego w Neapolu. Blokady dróg i demonstracje odbyły się także w Kalabrii, Basilicacie, Apulii i na Sycylii.

Z powodu ograniczeń spowolniła dystrybucja towarów, w tym świeżych produktów. Protesty wpłynęły również na zbiór i dostawy produktów rolnych, co wywołało obawy producentów o możliwe straty.

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Stanowisko rządu

Minister transportu Matteo Salvini oświadczył, że jest przekonany o możliwości odblokowania przez rząd wstrzymanych środków, wysłuchania żądań kierowców i rozpoczęcia dialogu, aby zmniejszyć presję na drogi i autostrady.

Kierowcy protestują przeciwko rosnącym cenom oleju napędowego i domagają się podwyższenia stawek za przewozy. Ministerstwo Transportu ma we wtorek przeprowadzić spotkanie z przedstawicielami krajowych stowarzyszeń branżowych.

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