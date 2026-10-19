W Kenii wykładowcy kolegiów technicznych i zawodowych odwołali planowany ogólnokrajowy strajk po tym, jak Ministerstwo Edukacji oraz Rada ds. Oceny i Certyfikacji Edukacji i Szkoleń Opartych na Kompetencjach (CDACC) zgodziły się rozpatrzyć ich żądania. Pozwoliło to uniknąć zakłóceń w nauczaniu w placówkach kształcenia technicznego i zawodowego.

Jak informuje Nation Kenya, związek wykładowców kształcenia technicznego i zawodowego KUTVET groził wycofaniem z pracy 10 tys. swoich członków. Wśród jego zastrzeżeń są bezpieczeństwo egzaminów, warunki pracy, niepotrącanie i nieprzekazywanie składek związkowych, nieuczciwe praktyki pracownicze oraz, zdaniem związku, arbitralne przenoszenie pracowników.

Porozumienie z ministerstwem

Sekretarz generalny KUTVET Kepher Ogwii oświadczył, że związek odwołał strajk po zgodzie urzędników Ministerstwa Edukacji i CDACC na rozpatrzenie poruszonych kwestii. Jak powiedział, ministerstwo poprosiło o 15 dni na złożenie swojego memorandum w Ministerstwie Pracy i Ochrony Socjalnej za pośrednictwem mediatora pracy Charlesa Muniko. Związek zgodził się na ten termin.

Strony planują kontynuować negocjacje w sprawie nierozstrzygniętych kwestii. Uzgodniły również niezwłoczne przetworzenie formularza S, dokumentu wykorzystywanego w sprawach członkostwa związkowego. Wcześniej KUTVET ogłosił 21-dniowe ostrzeżenie strajkowe po nieudanych konsultacjach, korespondencji i składaniu memorandum.

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Zastrzeżenia dotyczące egzaminów i programów

Jednym z głównych zastrzeżeń KUTVET jest tryb przeprowadzania egzaminów organizowanych przez CDACC. Ogwii oskarżył radę o wysyłanie materiałów egzaminacyjnych do kolegiów pocztą elektroniczną zamiast ich drukowania i dostarczania. Zdaniem związku stwarza to zagrożenia dla bezpieczeństwa oceniania i powoduje opóźnienia w części placówek.

Związek popiera również reformy mające poprawić jakość i aktualność kształcenia technicznego, ale uważa, że modułowy format programów CBET opartych na kompetencjach jest wprowadzany pospiesznie i bez wystarczających konsultacji z wykładowcami. W memorandum związek wskazał na niedobór zasobów w części placówek, trudności z organizacją nauczania i oceniania, podziałem obciążenia pracą, harmonogramem i materiałami dydaktycznymi.

Parlament Kenii opublikował wcześniej dane, według których państwo planowało sfinansować stypendia dla 440 826 słuchaczy kształcenia technicznego i zawodowego w roku finansowym kończącym się w czerwcu 2026 roku, jednak środki otrzymały jedynie 89 054 osoby.

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