肯尼亚技术和职业学院的教师在教育部以及能力本位教育与培训评估认证委员会（CDACC）同意审议其诉求后，取消了原计划的全国性罢工。这避免了技术和职业教育机构的教学受到干扰。

据Nation Kenya报道，技术和职业教育教师工会KUTVET曾威胁让其1万名成员停止工作。其不满包括考试安全、工作条件、未扣缴及未转交工会会费、不公平的劳动做法，以及工会认为具有随意性的员工调动。

与教育部达成协议

KUTVET秘书长凯弗·奥圭表示，在教育部和CDACC官员同意处理所提出的问题后，工会取消了罢工。据他称，教育部要求15天时间，通过劳工调解人查尔斯·穆尼科向劳工和社会保护部提交其备忘录。工会同意了这一期限。

各方计划继续就未解决的问题进行谈判。双方还同意立即处理Form S，即用于工会成员资格事项的文件。此前，在协商、书信往来和提交备忘录均未取得结果后，KUTVET发布了为期21天的罢工预警。

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对考试和课程的担忧

KUTVET的主要不满之一是CDACC组织考试的程序。奥圭指责该委员会通过电子邮件向学院发送考试材料，而非印刷并配送。工会认为，这给评估安全带来风险，并导致部分机构出现延误。

工会还支持旨在提高技术教育质量和相关性的改革，但认为，以能力为本的教育与培训（CBET）课程的模块化形式正在仓促推行，且未与教师进行充分协商。工会在备忘录中指出，部分机构资源不足，在组织教学和评估、工作量分配、课程表及教学材料方面存在困难。

肯尼亚议会此前公布的数据显示，国家原计划在截至2026年6月的财政年度为440,826名技术和职业教育学员提供奖学金，但仅有89,054人获得资金。

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