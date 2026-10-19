В Кении преподаватели технических и профессиональных колледжей отменили запланированную общенациональную забастовку после того, как Министерство образования и Совет по оценке и сертификации компетентностного образования и обучения (CDACC) согласились рассмотреть их требования. Это позволило избежать срыва обучения в учреждениях технического и профессионального образования.

Как сообщает Nation Kenya, профсоюз преподавателей технического и профессионального образования KUTVET угрожал отозвать с работы 10 тысяч своих членов. Среди его претензий — безопасность экзаменов, условия труда, неудержание и неперечисление профсоюзных взносов, несправедливые трудовые практики и переводы работников, которые профсоюз считает произвольными.

Договоренность с министерством

Генеральный секретарь KUTVET Кефер Огуи заявил, что профсоюз отменил забастовку после согласия должностных лиц Министерства образования и CDACC рассмотреть поднятые вопросы. По его словам, министерство попросило 15 дней, чтобы через трудового посредника Чарльза Мунико подать свой меморандум в Министерство труда и социальной защиты. Профсоюз согласился на этот срок.

Стороны планируют продолжить переговоры по нерешенным вопросам. Они также договорились о безотлагательной обработке Form S — документа, используемого в вопросах профсоюзного членства. До этого KUTVET объявил 21-дневное предупреждение о забастовке после неудачных консультаций, переписки и подачи меморандумов.

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Претензии к экзаменам и программам

Одной из главных претензий KUTVET является порядок проведения экзаменов, организуемых CDACC. Огуи обвинил совет в отправке экзаменационных материалов в колледжи по электронной почте вместо их печати и доставки. По мнению профсоюза, это создает риски для безопасности оценивания и вызывает задержки в отдельных учреждениях.

Профсоюз также поддерживает реформы, направленные на повышение качества и актуальности технического образования, однако считает, что модульный формат компетентностных программ CBET внедряется поспешно и без достаточных консультаций с преподавателями. В меморандуме профсоюз указал на нехватку ресурсов в части учреждений, трудности с организацией обучения и оценивания, распределением нагрузки, расписанием и учебными материалами.

Парламент Кении ранее обнародовал данные, согласно которым государство планировало профинансировать стипендии для 440 826 слушателей технического и профессионального образования в финансовом году, завершившемся в июне 2026 года, однако средства получили лишь 89 054 человека.

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