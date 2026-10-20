В Польше «Гражданская коалиция» получила 27,8% поддержки в опросе Института рыночных и социальных исследований IBRiS, проведенном по заказу Polsat News. Второе место заняла партия «Право и справедливость» с 19,1%, третье — «Конфедерация» с результатом 12,7%. Об этом сообщает Interia.

Результаты опроса

По сравнению с предыдущим исследованием IBRiS для Polsat News, проведенным в августе, поддержка «Гражданской коалиции» практически не изменилась: тогда она составляла 27,5%. Рейтинг «Права и справедливости» вырос на 2,2 процентного пункта, тогда как «Конфедерация» потеряла 1,7 процентного пункта.

«Конфедерация польской короны» набрала 11,4%, что на 2 процентных пункта больше, чем в августе. «Левые» получили 7%, партия «Развитие Плюс» — 5,8%, а Польская крестьянская партия — 5,1%. Все эти политические силы, согласно результатам опроса, преодолели бы пятипроцентный избирательный барьер для отдельных партий.

За барьером остались партия Razem с 3,8% и Polska 2050 с 0,5%. Еще 6,8% респондентов не определились, за кого бы голосовали. Согласно исследованию, явка составила бы 64,5%.

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Различия по возрасту и полу

«Гражданскую коалицию» поддержали 36,4% опрошенных женщин и 19,1% мужчин. В то же время «Конфедерация» имела более высокую поддержку среди мужчин — 16,7% против 8,8% среди женщин. «Конфедерация польской короны» получила 16,4% среди мужчин и 6,6% среди женщин.

Наибольшую поддержку «Конфедерация» имеет среди избирателей в возрасте 18–29 лет — 37,4%. Среди респондентов старше 70 лет первое место занимает «Право и справедливость» с 42,2%. «Гражданская коалиция» лидирует в возрастных группах 40–49, 50–59 и 60–69 лет, а среди людей в возрасте 30–39 лет самый высокий результат имеет «Конфедерация польской короны».

Общенациональный опрос проводился 14–16 октября 2026 года методом стандартизированных компьютеризированных телефонных интервью CATI на выборке из 1000 человек.

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