Interia：公民联盟以27.8%支持率领跑波兰民调

在波兰，公民联盟在市场与社会研究所IBRiS受Polsat News委托进行的一项民调中获得27.8%的支持率。法律与公正党以19.1%位居第二，联盟党以12.7%位居第三。Interia报道。

民调结果

与IBRiS此前于8月为Polsat News进行的调查相比，公民联盟的支持率几乎没有变化：当时为27.5%。法律与公正党的支持率上升了2.2个百分点，而联盟党下降了1.7个百分点。

波兰王冠联盟获得11.4%，比8月高出2个百分点。左翼获得7%，发展加党获得5.8%，波兰人民党获得5.1%。根据民调结果，所有这些政治力量都将跨过单个政党的5%选举门槛。

Razem党以3.8%、Polska 2050以0.5%的支持率未能跨过门槛。另有6.8%的受访者尚未决定会投票给谁。根据这项研究，投票率将为64.5%。

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按年龄和性别划分的差异

36.4%的受访女性和19.1%的男性支持公民联盟。与此同时，联盟党在男性中的支持率更高，为16.7%，而女性中为8.8%。波兰王冠联盟在男性中的支持率为16.4%，女性中为6.6%。

联盟党在18至29岁选民中获得的支持率最高，为37.4%。在70岁以上受访者中，法律与公正党以42.2%位居第一。公民联盟在40至49岁、50至59岁和60至69岁年龄组中领先，而在30至39岁人群中，波兰王冠联盟的得票最高。

这项全国性民调于2026年10月14日至16日进行，采用标准化计算机辅助电话访谈（CATI）方法，样本为1000人。

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