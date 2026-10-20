W Polsce Koalicja Obywatelska uzyskała 27,8% poparcia w sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS, przeprowadzonym na zlecenie Polsat News. Drugie miejsce zajęła partia Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 19,1%, a trzecie Konfederacja z wynikiem 12,7%. Informuje o tym Interia.

Wyniki sondażu

W porównaniu z poprzednim badaniem IBRiS dla Polsat News, przeprowadzonym w sierpniu, poparcie dla Koalicji Obywatelskiej praktycznie się nie zmieniło: wówczas wynosiło 27,5%. Notowania Prawa i Sprawiedliwości wzrosły o 2,2 punktu procentowego, podczas gdy Konfederacja straciła 1,7 punktu procentowego.

Konfederacja Korony Polskiej uzyskała 11,4%, czyli o 2 punkty procentowe więcej niż w sierpniu. Lewica otrzymała 7%, partia Rozwój Plus — 5,8%, a Polskie Stronnictwo Ludowe — 5,1%. Wszystkie te siły polityczne, zgodnie z wynikami sondażu, przekroczyłyby pięcioprocentowy próg wyborczy dla pojedynczych partii.

Poniżej progu znalazły się partia Razem z wynikiem 3,8% oraz Polska 2050 z wynikiem 0,5%. Kolejne 6,8% respondentów nie zdecydowało, na kogo by zagłosowało. Według badania frekwencja wyniosłaby 64,5%.

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Różnice według wieku i płci

Koalicję Obywatelską poparło 36,4% ankietowanych kobiet i 19,1% mężczyzn. Jednocześnie Konfederacja miała wyższe poparcie wśród mężczyzn — 16,7% wobec 8,8% wśród kobiet. Konfederacja Korony Polskiej uzyskała 16,4% wśród mężczyzn i 6,6% wśród kobiet.

Największe poparcie Konfederacja ma wśród wyborców w wieku 18–29 lat — 37,4%. Wśród respondentów powyżej 70. roku życia pierwsze miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 42,2%. Koalicja Obywatelska prowadzi w grupach wiekowych 40–49, 50–59 i 60–69 lat, a wśród osób w wieku 30–39 lat najwyższy wynik ma Konfederacja Korony Polskiej.

Ogólnokrajowy sondaż przeprowadzono w dniach 14–16 października 2026 roku metodą standaryzowanych komputerowych wywiadów telefonicznych CATI na próbie 1000 osób.

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