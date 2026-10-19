Rząd australijskiego stanu Queensland planuje przekształcić niemal 400 tys. hektarów w nowe parki narodowe. Chronione grunty państwowe mają objąć części hodowli bydła Westmoreland i Cliffdale w regionie Gulf Country, a także całe gospodarstwo Kendall River na Półwyspie Cape York, informuje ABC News.

Ziemie nabyto w 2024 roku w ramach porozumienia z udziałem rządu Queenslandu, organizacji The Nature Conservancy, która przekazała 21 mln dolarów, oraz rządu federalnego, który przeznaczył 3,5 mln dolarów. Według dyrektora wykonawczego Nature Conservancy Australia Mike’a Roacha zakupione tereny są cennymi częściami lokalnych ekosystemów, obejmującymi równiny Gulf, spinifeks, tereny podmokłe i rzeki.

Siedliska gatunków

W Gulf Country żyją strzyżyk trawiasty karpentaryjski, krasnogłowy krasnoliczek i sokół szary. Źródło wprost określa strzyżyka trawiastego karpentaryjskiego jako gatunek zagrożony wyginięciem. Na Cape York występują mahonie bagienne, eukaliptusy Darwina, kakadu palmowe i bieliki białobrzuche. W Cliffdale znajduje się 174 terenów podmokłych.

Roach poinformował również, że część ziem na Cape York stanie się ziemią aborygeńską na prawie własności. Tradycyjni właściciele będą mieli możliwość uczestniczenia w zarządzaniu terenami w regionie Gulf.

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Utrzymanie dróg i zwalczanie chwastów

Burmistrz hrabstwa Burke Ernie Camp poparł ochronę obszarów naturalnych, ale wyraził zaniepokojenie utratą wpływów od lokalnych podatników. Jak zaznaczył, drogi prowadzące do nowych obszarów chronionych i istniejącego Parku Narodowego Lawn Hill należą do kompetencji rady hrabstwa.

Hrabstwo liczące 550 mieszkańców ma roczną bazę podatkową w wysokości 4 mln dolarów i utrzymuje 550 kilometrów dróg na obszarze stanowiącym dwie trzecie powierzchni Tasmanii. Camp powiedział również, że z powodu wilgotnych warunków od 2023 roku znacznie rozprzestrzeniły się kauczukowa liana i akacja ciernista, a na niektórych obszarach pod ich pokrywą niemal nie pozostały rodzime trawy.

Przedstawicielka ministra środowiska Queenslandu Andrew Powella poinformowała, że większością ziem będzie zarządzać Queensland Parks and Wildlife. Liczba strażników, którzy zostaną zaangażowani do pracy, nie została jeszcze ustalona; władze opracowują plany dotyczące dostępu dla odwiedzających, infrastruktury, zarządzania ziemią oraz zasobów niezbędnych do ich długoterminowego utrzymania.

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