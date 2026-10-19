Правительство австралийского штата Квинсленд планирует преобразовать почти 400 тысяч гектаров в новые национальные парки. В состав охраняемых государственных земель должны войти части скотоводческих хозяйств Вестморленд и Клиффдейл в регионе Галф-Кантри, а также всё хозяйство Кендалл-Ривер на полуострове Кейп-Йорк, сообщает ABC News.

Земли приобрели в 2024 году в рамках соглашения с участием правительства Квинсленда, организации The Nature Conservancy, предоставившей 21 млн долларов, и федерального правительства, выделившего 3,5 млн долларов. По словам исполнительного директора Nature Conservancy Australia Майка Роуча, приобретённые участки являются ценными частями местных экосистем с равнинами Галфа, спинифексом, водно-болотными угодьями и реками.

Среда обитания видов

В Галф-Кантри обитают карпентарийский травяной крапивник, пурпурноголовая малюра и серый сокол. Источник прямо называет карпентарийского травяного крапивника видом, находящимся под угрозой исчезновения. На Кейп-Йорке встречаются болотный махагони, дарвинов эвкалипт, пальмовый какаду и белобрюхий орлан. В Клиффдейле насчитывается 174 водно-болотных угодья.

Роуч также сообщил, что часть земель на Кейп-Йорке станет аборигенной землёй в свободной собственности. Традиционные владельцы получат возможность участвовать в управлении территориями в регионе Галф.

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Содержание дорог и борьба с сорняками

Мэр графства Берк Эрни Кемп поддержал защиту природных территорий, но выразил обеспокоенность из-за потери поступлений от местных налогоплательщиков. По его словам, дороги к новым охраняемым зонам и действующему национальному парку Лон-Хилл находятся в ведении совета графства.

Графство с населением 550 человек имеет годовую налоговую базу в 4 млн долларов и обслуживает 550 километров дорог на территории, составляющей две трети площади Тасмании. Кемп также заявил, что из-за влажных условий с 2023 года значительно распространились каучуковая лиана и колючая акация, а в отдельных районах под их покровом почти не осталось природных трав.

Представительница министра окружающей среды Квинсленда Эндрю Пауэлла сообщила, что большей частью земель будет управлять Queensland Parks and Wildlife. Число рейнджеров, которых привлекут к работе, пока не определили; власти разрабатывают планы по доступу посетителей, инфраструктуре, управлению землями и ресурсам для их долгосрочного содержания.

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