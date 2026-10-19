澳大利亚昆士兰州政府计划将近40万公顷土地转为新的国家公园。据澳大利亚广播公司新闻报道，位于海湾地区的韦斯特摩兰和克利夫代尔牧场的部分土地，以及约克角半岛上的肯德尔河牧场全部土地，将被纳入受保护的国有土地。

这些土地于2024年通过一项协议购得，参与方包括昆士兰州政府、提供2100万美元的自然保护协会，以及拨款350万美元的联邦政府。自然保护协会澳大利亚分会执行主任迈克·罗奇表示，购得的地块是当地生态系统中具有价值的组成部分，拥有海湾平原、三齿稃草、湿地和河流。

物种栖息地

海湾地区栖息着卡奔塔利亚草鹩、紫冠细尾鹩莺和灰隼。消息来源明确称卡奔塔利亚草鹩为濒危物种。约克角分布有沼泽桃花心木、达尔文桉树、棕榈凤头鹦鹉和白腹海雕。克利夫代尔有174处湿地。

罗奇还表示，约克角的部分土地将成为原住民自由保有土地。传统所有者将有机会参与海湾地区这些土地的管理。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

道路维护和杂草治理

伯克郡郡长厄尼·坎普支持保护自然区域，但对失去地方纳税人收入表示担忧。他表示，通往新保护区和现有朗希尔国家公园的道路归郡议会管辖。

该郡人口为550人，年度税收基础为400万美元，并在面积相当于塔斯马尼亚州三分之二的地区维护550公里道路。坎普还表示，自2023年以来，由于潮湿条件，橡胶藤和刺槐大幅蔓延，在一些地区，它们的覆盖下几乎不再有天然草类。

昆士兰州环境部长安德鲁·鲍威尔的一名代表表示，大部分土地将由昆士兰公园与野生动物管理局管理。将投入工作的护林员人数尚未确定；当局正在制定有关游客进入、基础设施、土地管理以及长期维护所需资源的计划。

关注我们在