W Samarkandzie w Uzbekistanie 19 października sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz ministrowie spraw zagranicznych Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu uzgodnili pogłębienie współpracy w dziedzinie transportu, minerałów krytycznych i bezpieczeństwa. Informuje o tym Euronews.

Inwestycje w trasę transkaspijską

We wspólnym oświadczeniu po spotkaniu ministerialnym w formacie C5+1 strony poparły inwestycje w Transkaspijski Szlak Handlowy, pogłębienie współpracy przemysłowej oraz uproszczenie procedur celnych. Trasa ta, znana również jako Korytarz Środkowy, łączy kraje Azji Centralnej z rynkami europejskimi przez Morze Kaspijskie, Kaukaz Południowy i Turcję, z pominięciem Rosji.

Wśród określonych priorytetów wymieniono również przetwarzanie minerałów krytycznych, współpracę w energetyce i cyberbezpieczeństwie. Jednocześnie wspólne oświadczenie nie zawierało danych dotyczących wysokości nowego finansowania projektów infrastrukturalnych.

Minister spraw zagranicznych Uzbekistanu Bachtijor Saidow zaproponował rozwijanie współpracy od rozpoznania geologicznego po przetwarzanie surowców i tworzenie lokalnych klastrów przemysłowych. Wezwał także do wzmocnienia powiązań między dyplomatycznym formatem C5+1 a platformą biznesową B5+1.

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Rozmowy dwustronne

Rubio odbył odrębne spotkania z szefami resortów spraw zagranicznych wszystkich pięciu państw regionu. Z ministrem spraw zagranicznych Kazachstanu Muchtarem Tileuberdim omówił handel, energetykę, minerały krytyczne i technologie. Departament Stanu USA poinformował również, że strony poruszyły kwestię zamiaru Kazachstanu przystąpienia do Porozumień Abrahamowych.

Podczas rozmów z przedstawicielami Kirgistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu omawiano między innymi współpracę dwustronną, handel, inwestycje i bezpieczeństwo regionalne. USA i Turkmenistan przygotowują nową rundę konsultacji politycznych w Aszchabadzie w listopadzie.

Uzbekistan i USA przeprowadziły pierwsze posiedzenie Dialogu o rozszerzonym partnerstwie strategicznym, poświęcone handlowi, energetyce, technologiom i bezpieczeństwu. Po spotkaniu Saidow w obecności Rubio podpisał Porozumienia Artemis, a Uzbekistan został 77. krajem uczestniczącym w międzynarodowych ramach pokojowej eksploracji kosmosu.

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