В Самарканде, Узбекистан, 19 октября государственный секретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана договорились углубить сотрудничество в сфере транспорта, критически важных минералов и безопасности. Об этом сообщает Euronews.

Инвестиции в Транскаспийский маршрут

В совместном заявлении по итогам министерской встречи формата C5+1 стороны поддержали инвестиции в Транскаспийский торговый маршрут, углубление промышленной кооперации и упрощение таможенных процедур. Этот маршрут, также известный как Средний коридор, соединяет страны Центральной Азии с европейскими рынками через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию, обходя Россию.

Среди определенных приоритетов также назвали переработку критически важных минералов, сотрудничество в энергетике и кибербезопасности. При этом совместное заявление не содержало данных об объемах нового финансирования инфраструктурных проектов.

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов предложил развивать сотрудничество от геологоразведки до переработки сырья и создания местных промышленных кластеров. Он также призвал усилить связь между дипломатическим форматом C5+1 и бизнес-платформой B5+1.

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Двусторонние переговоры

Рубио провел отдельные встречи с главами внешнеполитических ведомств всех пяти государств региона. С министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тилеуберди он обсудил торговлю, энергетику, критически важные минералы и технологии. Госдепартамент США также сообщил, что стороны затронули вопрос намерения Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама.

На переговорах с представителями Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана речь, в частности, шла о двустороннем сотрудничестве, торговле, инвестициях и региональной безопасности. США и Туркменистан готовят новый раунд политических консультаций в Ашхабаде в ноябре.

Узбекистан и США провели первое заседание диалога о расширенном стратегическом партнерстве, посвященное торговле, энергетике, технологиям и безопасности. После встречи Саидов в присутствии Рубио подписал Соглашения Артемиды, и Узбекистан стал 77-й страной-участницей международной рамки мирного освоения космоса.

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