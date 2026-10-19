美国和中亚国家支持发展中间走廊——Euronews

10月19日，在乌兹别克斯坦撒马尔罕，美国国务卿马尔科·鲁比奥与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的外交部长同意深化在交通、关键矿产和安全领域的合作。Euronews报道。

对跨里海路线的投资

在C5+1部长级会议后发表的联合声明中，各方支持对跨里海贸易路线进行投资、深化工业合作以及简化海关程序。这一路线也被称为中间走廊，经由里海、南高加索和土耳其将中亚国家与欧洲市场连接起来，绕开俄罗斯。

确定的优先事项还包括关键矿产加工、能源合作和网络安全。同时，联合声明未提供基础设施项目新增融资规模的信息。

乌兹别克斯坦外交部长巴赫季约尔·赛多夫提议，从地质勘探到原材料加工以及建立本地工业集群，全面发展合作。他还呼吁加强C5+1外交机制与B5+1商业平台之间的联系。

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双边会谈

鲁比奥分别会见了该地区全部五个国家外交部门的负责人。他与哈萨克斯坦外交部长穆赫塔尔·季列乌别尔季讨论了贸易、能源、关键矿产和技术。美国国务院还表示，各方提出了哈萨克斯坦有意加入《亚伯拉罕协议》的问题。

与吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦代表的会谈尤其涉及双边合作、贸易、投资和地区安全。美国和土库曼斯坦正在筹备11月在阿什哈巴德举行的新一轮政治磋商。

乌兹别克斯坦和美国举行了扩大战略伙伴关系对话首次会议，议题包括贸易、能源、技术和安全。会后，赛多夫在鲁比奥见证下签署《阿耳忒弥斯协定》，乌兹别克斯坦成为加入和平探索太空国际框架的第77个国家。

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