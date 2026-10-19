Prezydent Kenii William Ruto podpisał ustawę o dodatkowych środkach dla władz hrabstw, która przewiduje przeznaczenie 71,09 mld szylingów kenijskich w roku finansowym 2026/2027. Uroczystość odbyła się 19 października w rezydencji państwowej w Eldoret, w hrabstwie Uasin Gishu. Poinformował o tym Nation Kenya.

Struktura dodatkowego finansowania

W porównaniu z rokiem finansowym 2025/2026 wartość dodatkowych środków wzrosła o 425,6 mln szylingów — z 70,67 mld do 71,09 mld szylingów. Największą część środków, 56,38 mld szylingów, stanowią celowe przydziały finansowane z pożyczek i grantów partnerów rozwojowych. To około 79,3% łącznej kwoty dodatkowych środków.

Kolejne 12,73 mld szylingów pochodzić będzie z udziału w dochodach rządu krajowego, a 1,83 mld szylingów — z opłat licencyjnych za wydobycie minerałów w hrabstwach. Dodatkowe 148,26 mln szylingów ma pochodzić z grzywien nakładanych przez sądy za naruszenie ustawodawstwa hrabstw.

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Sprawozdawczość i kierunki wydatków

Ustawa zobowiązuje sekretarza gabinetu ds. Skarbu Państwa do publikowania kwartalnych raportów o faktycznym przekazywaniu środków hrabstwom nie później niż 30 dni po zakończeniu każdego kwartału. Skarbce hrabstw muszą również ujmować transfery celowych przydziałów w księgach rachunkowych oraz włączać je do skonsolidowanych kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych.

Poważne lub systematyczne nieprzestrzeganie tych wymogów będzie uznawane za naruszenie finansowe zgodnie z ustawą o zarządzaniu finansami publicznymi. Środki zostaną przeznaczone między innymi na budowę centrów administracyjnych hrabstw, pracę specjalistów ds. promocji zdrowia w społecznościach, dostępne mieszkalnictwo, personel medyczny i zarządzanie ochroną zdrowia, rozwój rolniczych łańcuchów wartości, zaopatrzenie w wodę, sanitację, reagowanie na suszę oraz działania na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu.

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