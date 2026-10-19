肯尼亚总统威廉·鲁托签署了一项针对县政府的补充拨款法案，该法案规定在2026/2027财年拨款710.9亿肯尼亚先令。仪式于10月19日在瓦辛吉苏县埃尔多雷特的国家官邸举行。据Nation Kenya报道。

额外资金的构成

与2025/2026财年相比，补充拨款金额增加了4.256亿先令，从706.7亿先令增至710.9亿先令。其中最大部分为563.8亿先令，属于由发展伙伴贷款和赠款资助的专项拨款。这约占补充拨款总额的79.3%。

另有127.3亿先令将来自国家政府的收入份额，18.3亿先令将来自各县矿产开采特许权使用费。此外，法院因违反县级立法而处以的罚款预计将带来1.4826亿先令。

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报告和支出方向

该法律要求国家财政部内阁秘书在每个季度结束后不迟于30天，公布向各县实际划拨资金的季度报告。各县财政部门还必须在会计记录中反映专项拨款的转移，并将其纳入综合季度和年度财务报告。

严重或系统性不遵守这些要求的行为，将根据《公共财政管理法》被视为财务违规。资金将用于包括建设县级行政中心、社区健康促进工作人员的工作、可负担住房、医务人员和卫生管理、农业价值链发展、供水、卫生设施、应对干旱以及应对气候变化的措施。

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