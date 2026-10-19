Президент Кении Уильям Руто подписал закон о дополнительных ассигнованиях для органов власти округов, предусматривающий выделение 71,09 млрд кенийских шиллингов в 2026/2027 финансовом году. Церемония состоялась 19 октября в государственной резиденции в Элдорете, округ Уасин-Гишу. Об этом сообщает Nation Kenya.

Структура дополнительного финансирования

По сравнению с 2025/2026 финансовым годом объем дополнительных ассигнований вырос на 425,6 млн шиллингов — с 70,67 млрд до 71,09 млрд шиллингов. Наибольшую часть средств, 56,38 млрд шиллингов, составляют целевые ассигнования, финансируемые за счет займов и грантов партнеров по развитию. Это около 79,3% общего объема дополнительных ассигнований.

Еще 12,73 млрд шиллингов поступят из доли доходов национального правительства, 1,83 млрд шиллингов — из роялти за добычу полезных ископаемых в округах. Дополнительно 148,26 млн шиллингов должны поступить из штрафов, налагаемых судами за нарушение законодательства округов.

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Отчетность и направления расходов

Закон обязывает секретаря Кабинета по вопросам Национального казначейства публиковать ежеквартальные отчеты о фактическом перечислении средств округам не позднее чем через 30 дней после окончания каждого квартала. Казначейства округов также должны отражать переводы целевых ассигнований в бухгалтерском учете и включать их в сводные квартальные и годовые финансовые отчеты.

Серьезное или систематическое несоблюдение этих требований будет считаться финансовым нарушением в соответствии с законом об управлении государственными финансами. Средства будут направлены, в частности, на строительство административных центров округов, работу специалистов по популяризации здоровья в общинах, доступное жилье, медицинский персонал и управление здравоохранением, развитие аграрных цепочек создания стоимости, водоснабжение, санитарию, реагирование на засуху и меры по противодействию изменению климата.

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