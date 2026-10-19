W USA biuro demokratycznego kongresmena Suhasa Subramanyama w Leesburgu w stanie Wirginia ewakuowano po otrzymaniu koperty z podejrzaną substancją. Jak podaje The Hill, ustawodawca potwierdził, że do jego biura dotarła koperta z tą substancją.

Reakcja służb

Subramanyam poinformował w serwisie społecznościowym X, że biuro natychmiast ewakuowano. Podziękował policji w Leesburgu, straży pożarnej i służbom ratowniczym hrabstwa Loudoun, zespołowi ds. materiałów niebezpiecznych oraz policji Kapitolu za szybką reakcję.

„Te akty politycznego zastraszania nie mają miejsca w naszym kraju” — oświadczył kongresmen.

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Podobne listy otrzymali inni urzędnicy

Subramanyam znalazł się wśród dziesiątek ustawodawców i urzędników organów wyborczych, którzy w ciągu ostatniego miesiąca informowali o podobnych listach z białym proszkiem. Według NBC News, na które powołuje się The Hill, federalne śledztwo w tych sprawach prawdopodobnie trwa; redakcja powołała się na osobę bezpośrednio zaznajomioną z jego przebiegiem.

Demokratyczny kongresmen Seth Moulton opublikował zdjęcie listu zaadresowanego do niego. Na kopercie widniał ten sam adres zwrotny co na innych listach: Democratic Socialists of America oraz adres budynku w Nowym Jorku, który organizacja podawała w swoich formularzach członkowskich. Rzeczniczka DSA Priscilla Everino oświadczyła, że organizacja nie miała związku z wysyłką listów i cieszy się, że nikt nie ucierpiał.

O podobnym liście do swojego biura okręgowego informował również demokratyczny kongresmen Eugene Vindman. Listy z substancją opisaną jako biały proszek otrzymały także biura republikańskich senatorów Pete’a Rickettsa, Teda Cruza i Mike’a Roundsa. Sekretarz stanu Luizjany Nancy Landry poinformowała, że organy ścigania nie wykryły niebezpiecznych substancji po zbadaniu proszku z przesyłki otwartej przez pracownika.

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