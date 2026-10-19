В США офис конгрессмена-демократа Сухаса Субраманьяма в Лисберге, штат Вирджиния, эвакуировали после получения конверта с подозрительным веществом. Как сообщает The Hill, законодатель подтвердил, что в его офис поступил конверт с этим веществом.

Реакция служб

Субраманьям сообщил в социальной сети X, что офис немедленно эвакуировали. Он поблагодарил полицию Лисберга, пожарно-спасательную службу округа Лаудун, команду по работе с опасными материалами и полицию Капитолия за быстрое реагирование.

«Этим актам политического запугивания нет места в нашей стране», — заявил конгрессмен.

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Похожие письма получили другие должностные лица

Субраманьям стал одним из десятков законодателей и должностных лиц избирательных органов, которые в течение последнего месяца сообщали о похожих письмах с белым порошком. По данным NBC News, на которые ссылается The Hill, федеральное расследование этих случаев, вероятно, продолжается; издание сослалось на человека, непосредственно осведомленного о его ходе.

Конгрессмен-демократ Сет Моултон опубликовал фото письма, адресованного ему. На конверте был тот же обратный адрес, что и на других письмах: Democratic Socialists of America и адрес здания в Нью-Йорке, который организация указывала в своих формах членства. Представительница DSA Присцилла Эверино заявила, что организация не причастна к рассылке писем и рада, что никто не пострадал.

О похожем письме в свой окружной офис также сообщал конгрессмен-демократ Юджин Виндман. Письма с веществом, описанным как белый порошок, получили и офисы сенаторов-республиканцев Пита Рикеттса, Теда Круза и Майка Раундса. Государственный секретарь Луизианы Нэнси Лэндри сообщила, что правоохранители не обнаружили опасных веществ после тестирования порошка из посылки, которую открыл сотрудник.

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