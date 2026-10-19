美国民主党联邦众议员苏哈斯·苏布拉马尼亚姆位于弗吉尼亚州利斯堡的办公室，在收到一个装有可疑物质的信封后被疏散。正如《国会山报》报道，这名议员证实，其办公室收到了一封装有该物质的信封。

相关部门的反应

苏布拉马尼亚姆在社交平台X上表示，办公室被立即疏散。他感谢利斯堡警方、劳登县消防救援部门、危险物质处理小组和国会警察的迅速响应。

“这种政治恐吓行为在我们的国家没有立足之地，”这名国会议员表示。

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其他官员也收到类似信件

苏布拉马尼亚姆成为过去一个月内报告收到类似白色粉末信件的数十名立法者和选举机构官员之一。据《国会山报》援引NBC新闻报道，对这些事件的联邦调查可能仍在进行；该媒体援引了一名直接了解调查进展的人士。

民主党联邦众议员塞思·莫尔顿公布了一封寄给他的信件照片。信封上的寄件人地址与其他信件相同：Democratic Socialists of America，以及该组织在其会员表格中列出的纽约一栋建筑的地址。DSA发言人普里西拉·埃韦里诺表示，该组织与寄送这些信件无关，并庆幸无人受伤。

民主党联邦众议员尤金·温德曼也报告称，他的选区办公室收到了类似信件。共和党参议员皮特·里基茨、特德·克鲁兹和迈克·朗兹的办公室也收到了内含被描述为白色粉末物质的信件。路易斯安那州州务卿南希·兰德里表示，在对一名员工打开的包裹中的粉末进行检测后，执法部门没有发现危险物质。

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