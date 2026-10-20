自11月16日起，澳大利亚将向巴布亚新几内亚学生开放加入澳大利亚国防军（ADF）的招募。这项价值6500万美元的计划是在澳大利亚和巴布亚新几内亚部长于莫尔兹比港举行的会议期间宣布的。

据澳大利亚广播公司新闻报道，该试点计划规定在未来两年内招募100名巴布亚新几内亚年轻公民。预计首批入选者将在2027年底宣誓。澳大利亚当局正在考虑进一步扩大招募的可能性。

谁可以申请

在第一阶段，巴布亚新几内亚大学和位于莫尔兹比港及莱城的太平洋复临大学的学生和近期毕业生将可以申请。候选人必须年龄在18岁至25岁之间，且没有在巴布亚新几内亚军队、警察或其他国家执法机构服役的经历。

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他们还将接受与加入ADF的澳大利亚公民相同的安全审查，并达到相同的标准。巴布亚新几内亚公民最初将持临时签证服役，之后若要继续服役，必须获得澳大利亚公民身份。

共同防御协议

该计划根据7月生效的“普克普克条约”实施。该文件允许澳大利亚和巴布亚新几内亚将彼此的公民招募进各自军队，并要求这两个邻国在遭受军事攻击时相互防卫。

澳大利亚副总理理查德·马尔斯表示，该计划初期规模较小，将能够在可能扩大计划之前完善必要程序。此前，澳大利亚允许来自“五眼联盟”国家、但不拥有澳大利亚公民身份的澳大利亚永久居民加入ADF。近期，这一权利也扩大至在澳大利亚拥有永久居留权的巴布亚新几内亚公民；目前正在处理40份申请。

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