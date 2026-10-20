Od 16 listopada Australia otworzy dla studentów z Papui-Nowej Gwinei nabór do Australijskich Sił Obronnych (ADF). Program o wartości 65 mln dolarów ogłoszono podczas spotkania australijskich i papuasko-nowogwinejskich ministrów w Port Moresby.

Jak podaje ABC News, program pilotażowy zakłada rekrutację 100 młodych obywateli Papui-Nowej Gwinei w ciągu najbliższych dwóch lat. Oczekuje się, że pierwsi wybrani kandydaci złożą przysięgę pod koniec 2027 roku. Australijskie władze rozważają możliwość dalszego rozszerzenia naboru.

Kto będzie mógł złożyć wniosek

Na pierwszym etapie wnioski będą mogli składać studenci i niedawni absolwenci Uniwersytetu Papui-Nowej Gwinei oraz Pacyficznego Uniwersytetu Adwentystycznego w Port Moresby i Lae. Kandydaci muszą mieć od 18 do 25 lat i nie mogą mieć doświadczenia służby w armii, policji ani innych państwowych strukturach siłowych Papui-Nowej Gwinei.

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Przejdą także takie same kontrole bezpieczeństwa i będą musieli spełniać takie same standardy jak obywatele Australii wstępujący do ADF. Początkowo obywatele Papui-Nowej Gwinei będą służyć na podstawie wiz tymczasowych, a aby kontynuować służbę, będą musieli uzyskać australijskie obywatelstwo.

Umowa o wzajemnej obronie

Program jest realizowany w ramach Traktatu Pukpuk, który wszedł w życie w lipcu. Dokument pozwala Australii i Papui-Nowej Gwinei rekrutować obywateli drugiego kraju do swoich sił zbrojnych, a także zobowiązuje sąsiednie państwa do wzajemnej obrony w razie ataku wojskowego.

Wicepremier Australii Richard Marles oświadczył, że niewielka początkowa skala programu pozwoli wypracować niezbędne procedury przed jego ewentualnym rozszerzeniem. Wcześniej Australia zezwalała na wstępowanie do ADF stałym rezydentom kraju z państw sojuszu Five Eyes, którzy nie mają australijskiego obywatelstwa. Niedawno prawo to rozszerzono również na obywateli Papui-Nowej Gwinei mających stały pobyt w Australii; obecnie rozpatrywanych jest 40 wniosków.

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