在以色列，国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔所属的“犹太力量”党正在获得更多支持，议会选举定于10月27日举行。其选民群体已超出约旦河西岸被占领地区激进定居者这一传统基础，并覆盖年轻的城市选民，Cyprus Mail报道。

更年轻的选民与新的支持

根据耶路撒冷希伯来大学Agam Labs的民调，“犹太力量”党的支持者平均年龄低于其他以色列选民。其中多达三分之一将首次投票。

民调预计，本-格维尔的政党将在120席的以色列议会中获得至少8席。在2022年选举中，该党曾与另外两个极右翼政治力量共同参选，以跨过选举门槛。

本-格维尔也在特拉维夫获得支持，该报将这里称为以色列自由主义的中心。一名女选民将安全感与其扩大以色列人持枪许可的政策联系起来。

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投票前的力量格局

这将是以色列自2023年10月7日哈马斯组织发动袭击以来的首次选举，该袭击引发了加沙战争。许多以色列人认为，总理本雅明·内塔尼亚胡政府应对未能阻止这次袭击负责。

根据民调，内塔尼亚胡的利库德集团可能失去目前32个议席中的约三分之一。与此同时，无论是他的阵营，还是由前总参谋长加迪·艾森科特所属政治力量领导的主要犹太反对党，目前都无法获得多数席位。

部长的争议性声誉

本-格维尔以针对巴勒斯坦人的强硬言论以及征服加沙的承诺而闻名。2007年，以色列法院裁定他犯有煽动种族主义罪以及支持被禁止的恐怖组织罪。

英国、澳大利亚、加拿大、新西兰和挪威去年以煽动约旦河西岸暴力为由，将本-格维尔和财政部长贝扎莱尔·斯莫特里奇列入制裁名单。欧盟也讨论了类似措施，但未能达成共识。

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