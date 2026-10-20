В Израиле партия министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира «Еврейская сила» наращивает поддержку в преддверии парламентских выборов, назначенных на 27 октября. Ее электорат выходит за пределы традиционной базы среди радикально настроенных поселенцев на оккупированном Западном берегу Иордана и охватывает молодых городских избирателей, сообщает Cyprus Mail.

Более молодые избиратели и новая поддержка

Согласно опросу Agam Labs Еврейского университета в Иерусалиме, сторонники «Еврейской силы» в среднем моложе других израильских избирателей. До трети из них будут голосовать впервые.

Опросы прогнозируют партии Бен-Гвира не менее восьми мест в 120-местном Кнессете. На выборах 2022 года она шла общим списком с двумя другими ультраправыми силами, чтобы преодолеть избирательный барьер.

Бен-Гвир также получает поддержку в Тель-Авиве, который издание называет центром израильского либерализма. Одна из избирательниц связала чувство безопасности с его политикой расширения разрешений на ношение оружия для израильтян.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расстановка сил перед голосованием

Это будут первые выборы в Израиле после атаки группировки ХАМАС 7 октября 2023 года, которая положила начало войне в Газе. Многие израильтяне возлагают ответственность за провал в предотвращении атаки на правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Согласно опросам, партия «Ликуд» Нетаньяху может потерять около трети из нынешних 32 мандатов. В то же время ни его блок, ни основные еврейские оппозиционные партии во главе с политической силой бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота пока не набирают большинства.

Противоречивая репутация министра

Бен-Гвир известен жесткими заявлениями о палестинцах и обещаниями завоевать Газу. В 2007 году израильский суд признал его виновным в подстрекательстве к расизму и поддержке запрещенной террористической организации.

Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия в прошлом году внесли Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича в санкционные списки за подстрекательство к насилию на Западном берегу Иордана. Европейский союз также обсуждал аналогичный шаг, но консенсуса не достиг.

Читай нас в