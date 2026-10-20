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Partia ministra Ben-Gwira zyskuje poparcie wśród młodych przed wyborami — Cyprus Mail

UA.NEWS 20 października 2026 11:28
Partia ministra Ben-Gwira zyskuje poparcie wśród młodych przed wyborami — Cyprus Mail

W Izraelu partia Żydowska Siła ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira zyskuje poparcie przed wyborami parlamentarnymi wyznaczonymi na 27 października. Jej elektorat wykracza poza tradycyjną bazę wśród radykalnie nastawionych osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu i obejmuje młodych miejskich wyborców, podaje Cyprus Mail.

Młodsi wyborcy i nowe poparcie

Według sondażu Agam Labs Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie zwolennicy Żydowskiej Siły są średnio młodsi niż inni izraelscy wyborcy. Nawet jedna trzecia z nich będzie głosować po raz pierwszy.

Sondaże prognozują partii Ben-Gwira co najmniej osiem mandatów w 120-osobowym Knesecie. W wyborach w 2022 roku startowała ze wspólnej listy z dwiema innymi skrajnie prawicowymi siłami, aby przekroczyć próg wyborczy.

Ben-Gwir zyskuje poparcie także w Tel Awiwie, który publikacja nazywa ośrodkiem izraelskiego liberalizmu. Jedna z wyborczyń powiązała swoje poczucie bezpieczeństwa z jego polityką rozszerzania pozwoleń na noszenie broni przez Izraelczyków.

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Układ sił przed głosowaniem

Będą to pierwsze wybory w Izraelu od ataku grupy Hamas z 7 października 2023 roku, który zapoczątkował wojnę w Gazie. Wielu Izraelczyków obarcza rząd premiera Benjamina Netanjahu odpowiedzialnością za niepowodzenie w zapobiegnięciu atakowi.

Według sondaży partia Likud Netanjahu może stracić około jednej trzeciej z obecnych 32 mandatów. Jednocześnie ani jego blok, ani główne żydowskie partie opozycyjne kierowane przez ugrupowanie byłego szefa Sztabu Generalnego Gadiego Eisenkota nie uzyskują na razie większości.

Kontrowersyjna reputacja ministra

Ben-Gwir znany jest z ostrych wypowiedzi na temat Palestyńczyków i obietnic podbicia Gazy. W 2007 roku izraelski sąd uznał go za winnego podżegania do rasizmu i wspierania zdelegalizowanej organizacji terrorystycznej.

Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Norwegia wpisały w ubiegłym roku Ben-Gwira oraz ministra finansów Bezalela Smotricza na listy sankcyjne za podżeganie do przemocy na Zachodnim Brzegu. Unia Europejska również omawiała podobny krok, ale nie osiągnęła konsensusu.

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