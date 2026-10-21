W Kremlu uważa się, że pogorszenie stosunków między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim świadczy o osłabieniu zachodniego wsparcia dla Kijowa. W Moskwie postrzegają to jako własne zwycięstwo i mają nadzieję wykorzystać tę sytuację, aby wywalczyć od Ukrainy ustępstwa, zwłaszcza w sprawie Donbasu, oraz rozszerzyć współpracę gospodarczą ze Stanami Zjednoczonymi.

W ciągu dziesięciu dni od rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem amerykańska administracja podjęła kilka kroków, które w Moskwie uznano za korzystne dla Rosji.

W szczególności Trump ogłosił złagodzenie ograniczeń dotyczących dostaw rosyjskiego oleju napędowego na rynek światowy, wstrzymał wprowadzanie nowych, szeroko zakrojonych sankcji wobec Rosji oraz zwiększył presję na Kijów.

Ponadto Ukraina napotkała ograniczenia dostępu do ważnych systemów satelitarnych oraz opóźnienia w dostawach rakiet przechwytujących.

19 października prezydent USA ponownie skrytykował Wołodymyra Zełenskiego, oświadczając, że nadszedł czas, aby ktoś inny prowadził negocjacje w imieniu Ukrainy.

Specjalny przedstawiciel Kremla, Kirill Dmitriew, zareagował na oświadczenie Trumpa wpisem „Szach i mat”.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził również, że władze Ukrainy rzekomo przeżywają ostatnie chwile agonii, a ich opór nie będzie w stanie zmienić biegu wydarzeń.

W Rosji zmiany w polityce Waszyngtonu postrzega się nie tylko jako okazję do zwiększenia presji na Ukrainę, ale także jako szansę na nawiązanie szerszego partnerstwa gospodarczego ze Stanami Zjednoczonymi.

Według Kirilla Dmitriewa Moskwa i Waszyngton omawiają szereg projektów gospodarczych i inwestycyjnych. Wśród możliwych kierunków współpracy wymienił Arktykę, energetykę oraz produkcję skroplonego gazu ziemnego.

W Kremlu pozytywnie przyjęto również decyzję Donalda Trumpa o nie wprowadzaniu surowych sankcji przewidzianych w inicjatywie ustawodawczej związanej z senatorem Lindsey Grahamem.

Jednocześnie, jak zauważa „The Washington Post”, porozumienie w sprawie rosyjskiego oleju napędowego raczej nie wpłynie znacząco na ceny paliw w USA, ponieważ chodzi o stosunkowo niewielkie ilości dostaw.

Według ocen rozmówców gazety znacznie ważniejszy dla Moskwy jest polityczny efekt ostatnich decyzji Waszyngtonu – pogłębienie rozbieżności między USA a Ukrainą. Władze rosyjskie liczą, że osłabi to pozycję Kijowa i stworzy dodatkowe możliwości dla forsowania rosyjskich żądań podczas negocjacji.

Informuje o tym „The Washington Post”.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff podczas wizyty w Rosji planuje omówić z rosyjskim kierownictwem propozycje dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. Podróż ta może stać się krokiem w kierunku zorganizowania rozmów z udziałem Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina.

Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.

Przypomnijmy, że Witkoff uda się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 20 października do Norwegii, gdzie zaplanował szereg spotkań z międzynarodowymi partnerami.

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