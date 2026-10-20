在意大利，调查记者西格弗里多·拉努奇已同意担任RaiNews副台长，此前国营广播公司Rai免除了他对调查新闻节目《Report》的领导职务。ANSA English报道了此事。

RaiNews的新职位

RaiNews负责运营24小时新闻电视频道Rai News 24和Rainews.it网站。RaiNews的职位是拉努奇被免去《Report》职务后获得的三个提议之一。其他选择是在TG3新闻部门工作，以及担任驻开罗外国记者。

拉努奇已在法院对Rai将其从《Report》节目中免职的决定提出挑战。罗马劳动法院近日驳回了他要求在案件实体审理期间暂停该决定的申请。

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爆炸与纪律处分

据ANSA报道，Rai因拉努奇与商人瓦尔特·拉维托拉的关系，免除了他对《Report》的领导职务。拉维托拉承认组织了去年发生在该记者住宅附近的爆炸，导致拉努奇家族的两辆汽车被毁。

拉维托拉表示，目的是加强对该记者的警方保护。罗马检察官认为，这起爆炸可能旨在拉努奇可能进入政界前提高其知名度，而拉维托拉希望从中获益。

该记者还对本月因涉嫌违反Rai规定而被处以的10天停职提出挑战。纪律处分的理由包括向拉维托拉发送工作电子邮件，以及对最初被选定接替拉努奇主持《Report》的两名记者发表贬损言论。

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