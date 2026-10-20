В Италии журналист-расследователь Сигфридо Рануччи согласился занять должность заместителя директора RaiNews после того, как государственный вещатель Rai отстранил его от руководства программой журналистских расследований Report. Об этом сообщает ANSA English.

Новая должность в RaiNews

RaiNews управляет круглосуточным новостным телеканалом Rai News 24 и сайтом Rainews.it. Должность в RaiNews была одной из трех, предложенных Рануччи после его отстранения от Report. Другими вариантами были работа в новостной службе TG3 и должность иностранного корреспондента в Каире.

Рануччи оспорил в суде решение Rai об отстранении его от программы Report. Римский суд по трудовым спорам недавно отклонил его ходатайство о приостановлении действия этого решения на время рассмотрения дела по существу.

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Взрыв и дисциплинарное взыскание

По данным ANSA, Rai отстранила Рануччи от руководства Report из-за его связей с предпринимателем Вальтером Лавитолой. Лавитола признался в организации взрыва возле дома журналиста в прошлом году, в результате которого были уничтожены два автомобиля семьи Рануччи.

Лавитола заявил, что целью было усилить полицейскую охрану журналиста. Прокуроры Рима считают, что взрыв мог быть направлен на повышение популярности Рануччи перед возможным приходом в политику, от которого Лавитола надеялся получить выгоду.

Журналист также оспаривает 10-дневное отстранение, назначенное ему в этом месяце за предполагаемое нарушение правил Rai. Среди оснований для дисциплинарного взыскания были названы отправка Лавитоле служебных электронных писем и пренебрежительные высказывания в адрес двух журналистов, которых первоначально выбрали для замены Рануччи в Report.

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