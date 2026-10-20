We Włoszech dziennikarz śledczy Sigfrido Ranucci zgodził się objąć stanowisko zastępcy dyrektora RaiNews po tym, jak państwowy nadawca Rai odsunął go od kierowania programem dziennikarstwa śledczego Report. Poinformowała o tym ANSA English.

Nowe stanowisko w RaiNews

RaiNews zarządza całodobowym kanałem informacyjnym Rai News 24 oraz stroną Rainews.it. Stanowisko w RaiNews było jedną z trzech propozycji przedstawionych Ranucciemu po odsunięciu go od Report. Pozostałymi opcjami były praca w serwisie informacyjnym TG3 oraz stanowisko korespondenta zagranicznego w Kairze.

Ranucci zaskarżył w sądzie decyzję Rai o odsunięciu go od programu Report. Rzymski sąd pracy niedawno odrzucił jego wniosek o zawieszenie tej decyzji na czas rozpatrywania sprawy co do istoty.

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Wybuch i kara dyscyplinarna

Według ANSA Rai odsunęła Ranucciego od kierowania Report z powodu jego związków z przedsiębiorcą Walterem Lavitolą. Lavitola przyznał się do zorganizowania w ubiegłym roku wybuchu w pobliżu domu dziennikarza, w wyniku którego zniszczono dwa samochody należące do rodziny Ranucciego.

Lavitola oświadczył, że celem było wzmocnienie policyjnej ochrony dziennikarza. Prokuratorzy w Rzymie uważają, że wybuch mógł mieć na celu zwiększenie popularności Ranucciego przed możliwym wejściem do polityki, na czym Lavitola liczył skorzystać.

Dziennikarz zaskarża również 10-dniowe zawieszenie nałożone na niego w tym miesiącu za domniemane naruszenie zasad Rai. Wśród podstaw kary dyscyplinarnej wskazano wysyłanie Lavitoli służbowych e-maili oraz lekceważące wypowiedzi o dwóch dziennikarzach, którzy początkowo zostali wybrani, aby zastąpić Ranucciego w Report.

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