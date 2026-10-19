Senat Pakistanu zatwierdził projekt ustawy, który przewiduje prawo byłych członków parlamentu do zachowania i korzystania z bezpłatnego służbowego niebieskiego paszportu, nawet jeśli nie ukończyli pełnej kadencji w Zgromadzeniu Narodowym lub Senacie. Jak podaje Dawn, dokument musi jeszcze zostać uchwalony przez Zgromadzenie Narodowe.

Poprawka przewiduje dodanie nowego artykułu 3-A do ustawy o paszportach z 1974 roku. Będzie dotyczyć byłych parlamentarzystów, którzy złożyli przysięgę jako członkowie Zgromadzenia Narodowego lub Senatu, w tym osób sprawujących urząd przez pozostałą część kadencji innego parlamentarzysty. Prawo obejmie także deputowanych, którzy opuścili urząd przed zakończeniem pięcioletniej kadencji w Zgromadzeniu Narodowym lub sześcioletniej kadencji w Senacie.

Zasady dla byłych parlamentarzystów

Obecnie, zgodnie z przepisami paszportowymi z 2021 roku, niebieskie paszporty wydaje się byłym parlamentarzystom, którzy byli członkami jednej z izb przez co najmniej jedną kadencję. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że zmiany mają zrównać ich przywileje z dostępnymi dla innych wysokich urzędników oraz zapewnić równe traktowanie osób, które służyły państwu na najwyższym szczeblu.

Niebieskie paszporty służbowe w Pakistanie wydawane są kluczowym urzędnikom organów konstytucyjnych, rządu i wymiaru sprawiedliwości, wysokim rangą urzędnikom oraz uprawnionym członkom ich rodzin. Posiadacze takich dokumentów mogą podróżować bez wiz do 55 krajów, w tym do 22 krajów europejskich.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nie poparto przywileju dla rodzin

Podczas tego samego posiedzenia projekt ustawy o rozszerzeniu prawa do niebieskich paszportów na małżonków i pozostające na utrzymaniu dzieci do 28. roku życia byłych członków parlamentu został wycofany po sprzeciwie przedstawicieli sił rządowych w Senacie. W lipcu właściwa komisja Senatu poparła tę inicjatywę, która wywołała krytykę.

Minister stanu ds. wewnętrznych Tallal Chaudhry oświadczył, że po uwagach ze strony krajów europejskich i Kanady liczbę niebieskich paszportów wydawanych w kraju zmniejszono z 75 tys. do 45 tys. Według niego anulowano około 30 tys. niepotrzebnych lub nieaktywnych paszportów. Powiedział również, że rząd nie sprzeciwia się wydawaniu dokumentów parlamentarzystom, lecz ma zastrzeżenia wobec rozszerzenia tego prawa na ich rodziny.

Minister prawa Azam Nazeer Tarar podkreślił, że niebieskie paszporty muszą być regulowane, ponieważ są przeznaczone do wykonywania obowiązków służbowych. Wezwał także do zniesienia wymogu sześcioletniej kadencji dla senatorów, aby zasady dla członków Senatu i Zgromadzenia Narodowego były takie same.

Czytaj nas na