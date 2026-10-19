Сенат Пакистана одобрил законопроект, предусматривающий право бывших членов парламента сохранять и пользоваться бесплатным служебным синим паспортом, даже если они не завершили полный срок полномочий в Национальной ассамблее или Сенате. Как сообщает Dawn, документ еще должна принять Национальная ассамблея.

Поправка предусматривает внесение нового раздела 3-A в Закон о паспортах 1974 года. Она будет касаться бывших парламентариев, которые приняли присягу как члены Национальной ассамблеи или Сената, в том числе тех, кто занимал должность до окончания срока полномочий другого парламентария. Право также будет распространяться на депутатов, покинувших должность до завершения пятилетнего срока в Национальной ассамблее или шестилетнего срока в Сенате.

Правила для бывших парламентариев

Сейчас, согласно правилам о паспортах 2021 года, синие паспорта выдаются бывшим парламентариям, которые были членами одной из палат не менее одного срока. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что изменения должны уравнять их привилегии с доступными другим высокопоставленным должностным лицам и обеспечить одинаковое отношение к тем, кто служил государству на высшем уровне.

Синие служебные паспорта в Пакистане выдаются ключевым должностным лицам конституционных органов, правительства и судебной системы, высокопоставленным чиновникам и имеющим на это право членам их семей. Владельцы таких документов могут путешествовать без виз в 55 стран, в том числе в 22 европейские страны.

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Льготу для семей не поддержали

В ходе того же заседания законопроект о распространении права на синие паспорта на супругов и детей-иждивенцев до 28 лет бывших членов парламента был отозван после возражений представителей правительственных сил в Сенате. В июле профильный комитет Сената поддержал эту инициативу, вызвавшую критику.

Государственный министр внутренних дел Таллал Чаудри заявил, что после замечаний европейских стран и Канады количество выданных в стране синих паспортов сократили с 75 тысяч до 45 тысяч. По его словам, около 30 тысяч ненужных или неактивных паспортов были аннулированы. Он также сказал, что правительство не возражает против выдачи документов парламентариям, но имеет оговорки относительно распространения этого права на их семьи.

Министр права Азам Назир Тарар подчеркнул, что синие паспорта должны регулироваться, поскольку предназначены для выполнения служебных обязанностей. Он также призвал отменить требование о шестилетнем сроке полномочий для сенаторов, чтобы правила для членов Сената и Национальной ассамблеи были одинаковыми.

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