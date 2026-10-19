巴基斯坦参议院支持前议员保留蓝色护照——黎明报

巴基斯坦参议院批准了一项法案，该法案规定，即使前议员未完成在国民议会或参议院的完整任期，也有权保留和使用免费的蓝色公务护照。正如《黎明报》报道，该文件仍须获得国民议会通过。

该修正案规定在1974年《护照法》中新增第3-A条。它将适用于已宣誓就任国民议会议员或参议员的前议员，包括任职至另一名议员任期届满者。该权利还将适用于在国民议会五年任期或参议院六年任期结束前离职的议员。

前议员适用的规则

目前，根据2021年护照规则，蓝色护照发给在两院之一担任议员至少一个任期的前议员。法案说明指出，这些变化旨在使他们的特权与其他高级官员享有的特权一致，并确保对在最高层级服务国家者一视同仁。

巴基斯坦向宪法机构、政府和司法系统的关键官员、高级公务员及其符合资格的家庭成员发放蓝色公务护照。此类证件持有人可免签前往55个国家，其中包括22个欧洲国家。

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针对家庭成员的优惠未获支持

在同一次会议上，一项拟将蓝色护照资格扩大至前议员配偶及28岁以下受抚养子女的法案，在参议院政府力量代表提出反对后被撤回。今年7月，参议院相关委员会曾支持这项引发批评的倡议。

内政国务部长塔拉勒·乔杜里表示，在欧洲国家和加拿大提出意见后，该国发放的蓝色护照数量从7.5万本减少至4.5万本。据他所说，约3万本不必要或未启用的护照被注销。他还表示，政府不反对向议员发放这些证件，但对将这一权利扩大至其家庭成员持保留意见。

法律部长阿扎姆·纳齐尔·塔拉尔强调，蓝色护照必须受到规范，因为其用途是履行公务。他还呼吁取消对参议员六年任期的要求，以使参议院和国民议会成员适用的规则相同。

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