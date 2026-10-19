Na Haiti siły międzynarodowe próbują nawiązać kontakt z czterema salwadorskimi żołnierzami, którzy zaginęli po ataku uzbrojonych grup na pojazd opancerzony w Croix-des-Bouquets, na północ od stolicy, Port-au-Prince. Jak informuje Al Jazeera, atak nastąpił w niedzielę: pojazd wspieranych przez ONZ Sił Zwalczania Gangów został zaatakowany materiałami wybuchowymi.

Czterech salwadorskich żołnierzy, którzy pracowali jako technicy lotniczy, zdołało opuścić objęty płomieniami pojazd opancerzony. Salwadorskie Siły Zbrojne podały, że wracali do obozu, gdy znaleźli się pod atakiem.

Walki utrudniają poszukiwania

Do ustalenia miejsca pobytu żołnierzy skierowano śmigłowce, jednak również do nich otwarto ogień. W oświadczeniu salwadorskiej armii wskazano, że powtarzające się próby zbliżenia się do tego obszaru drogą lądową i powietrzną utrudnia intensywność walk.

Siły Zwalczania Gangów poinformowały, że oceniają sytuację, i zaleciły mieszkańcom pozostanie w domach. Jest to pierwszy poważny atak na siły międzynarodowe od początku ich operacji w tym roku.

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Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Rada Bezpieczeństwa ONZ planowała przeprowadzić w poniedziałek posiedzenie w sprawie Haiti, na którym atak na wspierane przez ONZ siły miał, jak oczekiwano, stać się jednym z głównych tematów. Siły Zwalczania Gangów oficjalnie rozpoczęły operacje 1 czerwca, lecz dotychczas działają z ograniczonymi możliwościami. Według ONZ pełną zdolność operacyjną mają osiągnąć do końca roku.

Obecnie na Haiti przebywa ponad 1,5 tys. członków kontyngentu, w tym z Czadu, Jamajki i Gwatemali. Nikt nie przyznał się do odpowiedzialności za atak. Obszar, gdzie trafiono pojazd opancerzony, kontrolują grupy Kraze Barye i 400 Mawozo; ich przywódcy, Vitel'homme Innocent i Lanmo Sanjou, są objęci sankcjami ONZ i USA.

Według oceny źródła uzbrojone grupy kontrolują około 70% Port-au-Prince. Od stycznia do połowy września na Haiti co najmniej 5 700 osób zginęło lub odniosło obrażenia w wyniku przemocy, a kolejne 230 osób zostało uprowadzonych.

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