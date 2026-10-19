На Гаити международные силы пытаются установить связь с четырьмя военнослужащими Сальвадора, пропавшими после нападения вооруженных группировок на бронеавтомобиль в Круа-де-Буке, к северу от столицы Порт-о-Пренса. Как сообщает Al Jazeera, нападение произошло в воскресенье: бронеавтомобиль поддерживаемых ООН Сил подавления банд был атакован взрывчаткой.

Четверо сальвадорских военнослужащих, работавших авиационными техниками, смогли покинуть охваченный огнем бронеавтомобиль. Вооруженные силы Сальвадора заявили, что они возвращались в лагерь, когда попали под атаку.

Поиски осложняют боевые действия

Для установления местонахождения военнослужащих направили вертолеты, однако по ним также открыли огонь. В заявлении сальвадорской армии указали, что интенсивность боевых действий осложняет неоднократные попытки приблизиться к району по суше и с воздуха.

Силы подавления банд сообщили, что оценивают ситуацию, и посоветовали жителям оставаться дома. Это первое крупное нападение на международные силы с начала их операций в этом году.

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Заседание Совета Безопасности ООН

Совет Безопасности ООН планировал провести в понедельник заседание по Гаити, где нападение на поддерживаемые ООН силы, как ожидалось, должно было стать одной из главных тем. Силы подавления банд официально начали операции 1 июня, но пока действуют с ограниченными возможностями. По данным ООН, полной оперативной способности они должны достичь к концу года.

Сейчас на Гаити находятся более 1,5 тысячи военнослужащих контингента, в том числе из Чада, Ямайки и Гватемалы. Никто не взял на себя ответственность за атаку. Район, где был поражен бронеавтомобиль, контролируют группировки Kraze Barye и 400 Mawozo; их лидеры Вительом Инокан и Ланмо Санджу находятся под санкциями ООН и США.

По оценке источника, вооруженные группировки контролируют около 70% Порт-о-Пренса. С января до середины сентября на Гаити по меньшей мере 5 700 человек погибли или получили ранения из-за насилия, еще 230 человек были похищены.

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