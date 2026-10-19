在海地，国际部队正试图与4名萨尔瓦多军人取得联系。他们在首都太子港以北的克鲁瓦德布凯，一辆装甲车遭武装团伙袭击后失踪。据半岛电视台报道，袭击发生在周日：一辆由联合国支持的帮派镇压部队车辆遭爆炸物袭击。

这4名担任航空技术员的萨尔瓦多军人成功离开了被火焰吞没的装甲车。萨尔瓦多武装部队表示，他们当时正在返回营地，途中遭到袭击。

战斗使搜寻工作复杂化

直升机被派往确定这些军人的下落，但也遭到开火射击。萨尔瓦多军方在一份声明中表示，激烈的战斗使通过陆路和空中多次接近该地区的尝试变得复杂。

帮派镇压部队表示正在评估局势，并建议居民留在家中。这是其今年开始行动以来，国际部队首次遭到重大袭击。

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联合国安理会会议

联合国安理会原计划于周一就海地问题举行会议，预计针对联合国支持部队的袭击将成为主要议题之一。帮派镇压部队于6月1日正式开始行动，但目前仍以有限能力开展行动。根据联合国的数据，该部队应在年底前达到全面作战能力。

目前，海地有超过1500名特遣队人员，其中包括来自乍得、牙买加和危地马拉的人员。没有人宣称对这次袭击负责。装甲车遇袭地区由Kraze Barye和400 Mawozo团伙控制；其领导人Vitel'homme Innocent和Lanmo Sanjou受到联合国和美国制裁。

据消息人士估计，武装团伙控制着约70%的太子港。从1月到9月中旬，海地至少有5700人因暴力死亡或受伤，另有230人被绑架。

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