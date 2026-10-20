意大利副总理兼交通和基础设施部长马泰奥·萨尔维尼表示，本周将开始向公路运输企业发放4.3亿欧元援助。该决定是在卡车司机抗议燃油价格大幅上涨的背景下宣布的，ANSA English报道。

付款预计将于本周开始

萨尔维尼表示，已拨出的4.3亿欧元可用于发放。他说，资金应在本周开始到账，因为许多公司无法等待。他还表示，当局正致力于筹集额外资源。

这位部长在米兰与公路运输联合会举行计划中的会面前没有透露细节，但表示将会有额外资金。

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抗议影响了产品供应

司机的抗议活动于上周在意大利许多地区开始，主要集中在该国南部。参与者封锁道路或个别车道，导致交通流放缓。这些行动发生在农民和渔民罢工及静坐抗议之后。

据该通讯社报道，生鲜产品短缺已影响到西西里岛卡塔尼亚、卡拉布里亚大区斯卡莱亚、普利亚大区切里尼奥拉、坎帕尼亚大区梅尔科利亚诺，以及拉齐奥大区索里、卡西诺和法布里卡迪罗马的超市货架和市场摊位。汽车运输联合会Conftrasporto负责人帕斯夸莱·鲁索此前表示，司机可能会采取全国性罢工。

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